Fatti lo shampoo e il bidet | la richiesta di Silvia Uras per portare a cena la fidanzata Maria Esposito

Silvia Uras ha invitato la fidanzata, l’attrice nota per il suo ruolo in una nota serie televisiva, a cena, evitando gesti romantici tradizionali come rose o poesie. La richiesta includeva specificamente di fare lo shampoo e di usare il bidet prima dell’appuntamento. La proposta è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli sulla reazione o su eventuali sviluppi.

Niente rose rosse o poesie romantiche: per convincere l'attrice di Mare Fuori Maria Esposito a uscire a cena, la compagna Silvia Uras punta tutto sulla concretezza (e l. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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