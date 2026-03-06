Maria Esposito ha annunciato la fine della relazione con Silvia Uras, dichiarando che dal 2024 lei è stata sia la cosa più bella che più brutta della sua vita. La cantante ha condiviso la notizia attraverso un messaggio pubblico, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e dei social network.

“Sono molto single e molto felice“ dice Maria Esposito, lasciando intendere la rottura con la ormai ex compagna, Silvia Uras. L’attrice, diventata nota per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori, si è lasciata andare in un’intervista con Gabriele Parpiglia, poco prima dell’uscita della nuova stagione della serie Rai. Ma cosa sarebbe successo tra lei e la Uras? Maria Esposito ha 23 anni ed è originaria di Napoli, città nel quale è ambientata Mare Fuori, serie per la quale la giovane ha acquisito popolarità. Viene da una famiglia umile, il padre era operaio, la mamma casalinga. Poi la storia con Silvia Uras. Era stata proprio l’interprete di Rosa Ricci in precedenza a raccontare la relazione con l’attrice e cantante emergente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maria Esposito annuncia la rottura con Silvia Uras

