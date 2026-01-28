Questa sera su Rai 2 va in onda il film “Ricatto d’amore”, una commedia romantica del 2009 diretta da Anne Fletcher. La pellicola, con Sandra Bullock e Ryan Reynolds, inizia alle 21,30. È la storia di una donna forte e decisa che si trova a dover affrontare una situazione inaspettata, portando avanti un ricatto d’amore per evitare problemi professionali. La serata sarà all’insegna di risate e romanticismo, con il film che ha riscosso successo al suo debutto e che ora torna in tv.

Ricatto d’amore: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ricatto d’amore (The Proposal), commedia romantica del 2009 diretta da Anne Fletcher ed interpretata da Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Per la sua interpretazione, Sandra Bullock ha ricevuto la nomination a migliore attrice in un film commedia o musicale ai Golden Globe 2010. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Cinica caporedattrice esecutiva presso la Ruik&Hunt Publishing a New York, Margaret Tate ha instaurato nei propri uffici un regime di ferro, al punto da essere malsopportata e al tempo stesso temuta dai suoi dipendenti; tra questi spicca il suo assistente Andrew Paxton, costretto suo malgrado a continui salti mortali dal proprio superiore nella speranza di una promozione e di vedere un giorno pubblicato un suo manoscritto che Margaret si rifiuta ostinatamente di prendere in esame. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ricatto d’amore: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Approfondimenti su Ricatto d’Amore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ricatto d’Amore

Argomenti discussi: Ricatto d'amore con Sandra Bullock; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 21 gennaio; Rai: variazioni programmi tv di domani; Anticipazioni tv della settimana: dallo speciale Porta a Porta di Bruno Vespa al ritorno di Striscia la notizia sino a Zelig.

Ricatto d’amore, in tv l’amore-odio tra Sandra Bullock e Ryan ReynoldsNon siamo ai livelli della Demi Moore di Rivelazioni, ma anche la Sandra Bullock stasera in tv non scherza quanto ad abuso di potere... lo sa bene Ryan ... ciakmagazine.it

Ricatto d’amore, film su Rai2Rai2 propone il film di Anne Fletcher dal titolo Ricatto d’amore, con Sandra Bullock e Ryan Reynolds. La trama e il cast. bitculturali.it

Alle 21.20 "Ricatto d'amore" di Anne Fletcher con Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen, Betty White | Margaret Tate, manager molto esigente, soprattutto con il suo assistente Andrew Paxton, vive e lavora a New York, ma è canadese. Quando gli - facebook.com facebook

#IlCollegio trasloca in seconda serata. Il boom su #RaiPlay non rilancia il docureality su Rai 2, anzi! Al suo posto in prima serata lo strareplicato film "Ricatto d'amore" x.com