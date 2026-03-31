Fascicolo Sanitario Elettronico novità dal 31 marzo ma pochi lo usano

Dal 31 marzo 2026, il Fascicolo Sanitario Elettronico è stato attivato in tutte le regioni italiane. La nuova procedura permette di raccogliere e consultare i dati sanitari dei pazienti tramite un sistema digitale centralizzato. Nonostante il debutto ufficiale, solo una parte della popolazione ha iniziato ad utilizzare effettivamente il servizio. La diffusione tra gli utenti resta limitata nelle prime settimane di operatività.

Da oggi, 31 marzo 2026, il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) diventa attivo in tutte le regioni italiane. Tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, sono obbligate ad alimentare il fascicolo digitale di ogni cittadino secondo standard tecnici comuni. I referti devono essere caricati entro cinque giorni dall’erogazione della prestazione. L’obiettivo dichiarato è raggiungere il pieno regime entro giugno 2026, trasformando definitivamente il Fse da strumento sperimentale a infrastruttura centrale del Servizio Sanitario Nazionale. Cos’è il Fascicolo Sanitario Elettronico. Il Fse è, nelle parole del Ministero della Salute: il punto di accesso ai dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l’assistito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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