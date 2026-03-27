Dal 31 marzo 2026, il Fascicolo Sanitario Elettronico passa a una nuova fase, segnando la fine del periodo di transizione. Da quella data, entrerà in vigore un modello operativo unificato per l’intero sistema sanitario nazionale, con l’obiettivo di rendere più coerente la gestione delle informazioni sanitarie digitali. Questa modifica coinvolge tutte le strutture e le reti che gestiscono i dati sanitari dei cittadini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Verso una sanità digitale unica. Dal 31 marzo il Fascicolo Sanitario Elettronico entra in una fase decisiva: termina il periodo di transizione e prende forma un modello operativo unico per tutto il sistema sanitario. Entro questa data, tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, insieme agli specialisti, dovranno adeguarsi a nuove regole comuni per la gestione e la trasmissione dei dati. L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: creare una sanità digitale nazionale integrata, dove le informazioni cliniche siano sempre disponibili e condivisibili, senza più barriere tra regioni o sistemi incompatibili. Cos’è il Fascicolo Sanitario Elettronico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Fascicolo Sanitario Elettronico: tutte le novità dal 31 marzo 2026

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