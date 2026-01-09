Cascina | vandalizzata la sede di Fratelli d' Italia

Nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, la sede di Fratelli d’Italia a Cascina è stata oggetto di un atto vandalico, con danni al simbolo del partito. L’episodio viene segnalato come un’intimidazione, senza altre conseguenze. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e chiarire le motivazioni dell’accaduto.

Atto vandalico nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio alla sede di Fratelli d’Italia a Cascina dove è danneggiato il simbolo del partito di Giorgia Meloni."Un gesto vigliacco che colpisce non solo un simbolo politico, ma il diritto fondamentale di esprimere idee e partecipare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Fratelli d'Italia, vandalizzata la sede: "Intimidazione per il voto" Leggi anche: Vandalizzata la targa all'ingresso del circolo di Fratelli d'Italia a Pontedera Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cascina: vandalizzata la sede di Fratelli d'Italia. Roma, vandalizzata la sede di Fratelli d'Italia di via Assarotti. "Vile attacco" - Stanotte la storica sede di via Assarotti a Monte Mario, a Roma, è stata vandalizzata e oltraggiata con alcune scritte, tra le quali "Fascio stai attento". iltempo.it "Fascio stai attento": minacce alla sede di Fratelli d'Italia - Così si è risvegliata giovedì 17 aprile la sede della sezione di Fratelli d’Italia di via Assarotti a Monte Mario. romatoday.it Fdi: Cangiano,vandalizzata nuova sede S.Arpino. Non ci fermeremo - "La sede di Fratelli d'Italia che doveva essere inaugurata questa mattina a Sant'Arpino è stata vandalizzata con scritte degne di chi le ha impresse sulla porta della sede. ansa.it Prenota il tuo Cenone di San Silvestro alla Cascina Boneta. Musica di Antonello Ponzio - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.