La nuova sede di Fratelli d’Italia a Bologna, in via Stalingrado, è stata vandalizzata poco dopo l’inaugurazione. Sulla porta d’ingresso è stata scritta con vernice spray nera una frase offensiva che fa riferimento a “fasci appesi”. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili dell’atto vandalico. Nessuna persona è stata ancora fermata o denunciata in relazione a quanto accaduto.

Sui muri del nuovo spazio in via Stalingrado sono apparse frasi offensive a pochi giorni dal taglio del nastro. Il caso riaccende il clima politico sotto le Due Torri Appena inaugurata e già presa di mira. La nuova sede di Fratelli d’Italia a Bologna, in via Stalingrado, è stata vandalizzata con una scritta offensiva realizzata con vernice spray nera sulla porta d’ingresso. La frase, comparsa nella notte, è stata scoperta questa mattina e ha immediatamente acceso la polemica politica. L’episodio arriva a pochi giorni dall’inaugurazione ufficiale, avvenuta sabato 21 marzo, trasformando un momento simbolico per il partito in un caso destinato a far discutere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Appena inaugurata, già nel mirino: “fasci appesi” sulla sede di Fratelli d’Italia

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