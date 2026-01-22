L'anifrolumab sottocutaneo ha dimostrato di ridurre significativamente l'attività del lupus eritematoso sistemico rispetto al placebo, secondo uno studio condotto a Roma. Questo farmaco rappresenta un passo avanti nella gestione della malattia, offrendo risultati clinicamente rilevanti per i pazienti. La somministrazione sottocutanea permette un approccio più pratico e accessibile nel trattamento di questa condizione complessa.

Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) - Somministrato per via sottocutanea, anifrolumab ha portato a una riduzione statisticamente significativa e clinicamente rilevante dell'attività di malattia, rispetto al placebo, nei pazienti con lupus eritematoso sistemico (Les). Sono i risultati positivi dello studio Tulip-Sc di fase III pubblicati su 'Arthritis & Rheumatology'. Nell'analisi completa dello studio - informa AstraZeneca in una nota - il 56,2% dei pazienti che hanno ricevuto anifrolumab ha ottenuto una riduzione dell'attività di malattia alla settimana 52, rispetto al 37,1% di quelli che hanno ricevuto placebo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci, risultati positivi per anifrolumab sottocute in lupus eritematoso sistemico

