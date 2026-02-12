Reggio Emilia | Cristiana Valentini un’artista tra disegno scultura e ricerca espressiva Mostra aperta

Reggio Emilia si anima con la mostra di Cristiana Valentini, un’artista che unisce disegno, scultura e ricerca personale. La città si prepara ad accogliere la sua esposizione, che porta in scena un’arte fatta di forme e sperimentazioni, tutta dedicata a scoprire nuovi spazi espressivi.

Il Disegno che Prende Forma: Cristiana Valentini e la Nuova Scena Artistica di Reggio Emilia. Reggio Emilia si prepara ad accogliere la personale di Cristiana Valentini, un’artista eclettica che esplora i confini tra disegno, illustrazione e scultura. La mostra, inaugurata sabato 17 febbraio allo spazio 1.1Zenone Contemporanea, apre la stagione espositiva 2026 con un percorso che invita a superare le tradizionali barriere disciplinari, celebrando l’istinto creativo e la progettualità. Un Percorso Artistico Plurale. Illustratrice, grafica e docente alla Scuola di Comics, Cristiana Valentini porta con sé una pratica artistica in costante evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Quando si entra nella mostra 'CC' di Michael E.

