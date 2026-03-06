Famiglia nel bosco il Tribunale separa la madre dai figli | i bambini trasferiti in un’altra comunità

Il Tribunale ha deciso di separare una madre dai suoi figli, trasferendoli in un’altra comunità. La vicenda riguarda una famiglia residente in un’area boschiva di Palmoli e ha suscitato discussioni tra cittadini, autorità giudiziarie e rappresentanti politici. La vicenda è ancora al centro di attenzione, con le decisioni giudiziarie che continuano a fare notizia.

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila dispone l’allontanamento della madre dai tre figli della “famiglia nel bosco”. Scontro politico dopo la decisione Nuovo capitolo nella vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli, il caso che da mesi divide opinione pubblica, magistratura e politica. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento della madre, Catherine Birmingham, dalla casa famiglia di Vasto dove si trovava insieme ai suoi tre figli e il trasferimento dei bambini in un’altra comunità educativa. Il provvedimento stabilisce la separazione tra la madre e i minori, che continueranno comunque a vivere insieme nella nuova struttura. 🔗 Leggi su Panorama.it

Famiglia nel bosco di Palmoli: tribunale separa madre e figli, esplode il caso nazionale

Famiglia nel bosco, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso: "La madre va allontanata dai figli"

La famiglia nel bosco, il tribunale: 'Catherine non si fida, è ostile e squalificante''La presenza materna gravemente ostativa', si legge nell'ordinanza dei giudici che hanno deciso di allontanare la madre e separare i bimbi

Famiglia nel bosco, mamma Catherine via dalla struttura di Vasto: sarà trasferitaUn'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della casa famiglia di Vasto

