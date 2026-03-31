La procedura fallimentare si è protratta oltre i tempi previsti, portando i creditori a ricevere già alcune somme di denaro. Tuttavia, il calcolo del risarcimento è stato effettuato senza considerare le somme che sono state incassate durante il procedimento. Di conseguenza, il risarcimento è stato ridotto o eliminato.

La procedura fallimentare è durata troppo e per i creditori è scattato il diritto al risarcimento, ma il calcolo è sbagliato, perché non ha tenuto conto delle somme già incassate nel corso del procedimento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, annullando il decreto con cui la Corte d’appello di Perugia aveva riconosciuto un indennizzo di 4.400 euro ciascuno a quattro creditori della fallita Rasimelli & Coletti. Quattro creditori della fallita azienda perugina, assistiti dall’avvocato Bruno Guaraldi, avevano chiesto e ottenuto un indennizzo per i tempi "non ragionevoli" della procedura fallimentare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Fallimento "lumaca", i creditori hanno già preso i soldi: tagliato il risarcimento

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