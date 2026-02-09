I soldi di Tudorel | Dovevo solo pagare un bollo mi hanno preso 100.000 euro e non so come riaverli
Tudorel Coman si rivolge a Fanpage.it per raccontare il suo incubo. In pochi minuti, i cybercriminali sono riusciti a svuotargli i portafogli digitali, portandogli via 100.000 euro. La sua storia mette in chiaro quanto siano vulnerabili i soldi online e quanto sia facile cadere nelle trappole dei criminali informatici.
Tudorel Coman ha raccontato a Fanpage.it la sua storia: come i cybercriminali gli hanno rubato in pochi minuti i soldi che custodiva nei suoi portafogli digitali.🔗 Leggi su Fanpage.it
