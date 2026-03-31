La diretta di Bosnia-Italia chi vince va ai Mondiali Le formazioni ufficiali | Kean e Retegui dall’inizio

La partita tra Bosnia-Erzegovina e Italia si sta svolgendo a Zenica e determina chi accederà ai Mondiali del 2026. Le formazioni ufficiali vedono Kean e Retegui schierati dall’inizio per gli azzurri. La gara si decide in questa notte, con i giocatori pronti a scendere in campo per ottenere il passaggio alla fase finale del torneo.

Roma, 31 marzo 2026 - Notte da dentro o fuori a Zenica, l’Italia si gioca l’accesso al Mondiale 2026 contro la Bosnia Erzegovina. Una finale playoff che vale un posto nel Gruppo B. Si deve per forza passare per un successo nella bolgia dello stadio Bilino Polje, cuore del tifo bosniaco, sempre molto caldo anche se ridotto a 9.500 spettatori a causa di una sanzione. Gli italiani saranno 550. Non ci sarà andata e ritorno, ma 90 minuti (supplementari e rigori in caso di parità) di passione. Un match carico di tensioni per l’importanza che ha per le due nazionali, condito in settimana dalla polemica sulla poco elegante esultanza azzurra nell’aver evitato il Galles. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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