Bosnia Italia 1-1 LIVE | si va ai rigori

Nella partita valida per la finale playoff dei Mondiali 2026, Bosnia e Italia si sono concluse con un punteggio di 1-1 e sono passate ai rigori. La sfida si è disputata con entrambe le squadre che hanno segnato durante i tempi regolamentari, portando così alla decisione dei tiri dal dischetto. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sui momenti salienti, le decisioni arbitrali e le eventuali sostituzioni.

di Marco Baridon Bosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026. L’Italia è attesa dalla finale playoff con la Bosnia, con l’obiettivo di staccare il pass per i Mondiali 2026. Azzurri chiamati a centrare l’accesso alla Coppa del Mondo dopo 12 anni di astinenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bosnia Italia 1-1: sintesi e moviola. 118′ TIRO TAHIROVIC – Conclusione dal limite, pallone che sfiora il palo. 105′ COLPO DI TESTA PIO ESPOSITO – Traversone di Palestra, l’attaccante impatta sul secondo palo ma trova la pronta risposta di Vasilj 102′ PROTESTE ITALIA – Palestra si invola in campo aperto, atterrato al limite dell’area da Muharemovic in scivolata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bosnia Italia 1-1 LIVE: si va ai rigori Articoli correlati Bosnia Italia 1-1 LIVE: si va ai supplementaridi Marco BaridonBosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026 L’Italia è... Diretta gol Coppa Italia LIVE: Napoli Como 1-1, si va ai rigori!Vlahovic Milan, arrivano conferme! Il club rossonero segue da vicino il serbo: le ultime sul suo futuro Rinnovo Vergara, accordo vicino per il... Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e highlights | Semifinali Playoff Mondiali Aggiornamenti e notizie su Bosnia Italia Temi più discussi: Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia; Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie; Bosnia-Italia nel catino di Zenica, ma lo stadio avrà una capienza ridotta: ecco perché; Il 'vecchio' Dzeko, il 'nuovo' Yildiz, un pararigori e l'inferno di Zenica per l'Italia. Bosnia-Italia 1-1 al 120’: si va ai rigori, negato un rosso per fallo su PalestraFallo di Muharemović sul laterale del Cagliari lanciato a rete, ma l’arbitro Turpin dà solo giallo a differenza di quanto fatto con Bastoni ... unionesarda.it Live Bosnia-Italia 2-1, Pio Esposito sbaglia dal dischettoRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Bosnia-Italia finisce 1-1 dopo 120 minuti più recupero. La partita si deciderà ai calci di rigore. Il destino degli azzurri sarà determinato dai tiri dagli 11 metri. #IlMessaggero #BosniaItalia #Italia #Nazionale - facebook.com facebook #Bosnia- #Italia 1-1 dopo 90', azzurri in dieci (espulso #Bastoni): si va ai supplementari x.com