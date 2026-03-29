Recentemente sono state rese pubbliche diverse relazioni dell’attore britannico, tra cui quelle con attrici e una giornalista inglese. Tra queste, figura anche la relazione con una conduttrice e giornalista inglese, con cui si è detto aver sviluppato sentimenti profondi, anche se lei era sposata al momento. Le storie sentimentali sono state confermate da dichiarazioni e interviste rilasciate dall’attore.

Sono uscite allo scoperto varie relazioni di Rupert Everett: è stato con Susan Sarandon, attrice statunitense, Beatrice Dalle, attrice francese e Paula Yates, conduttrice e giornalista inglese. Rupert Everett ha rivelato di aver avuto una stretta relazione con la presentatrice Paula Yates, scomparsa nel 2000, durata sei anni, che mentre era sposata con il marito Bob Geldof. Quando gli è stato chiesto se all’epoca si sentisse in colpa per la relazione, Everett ha risposto: “No. Non lo so, penso che dovrebbe sentirsi in colpa lei, non io.” “Siamo stati molto, molto vicini, devo dire, per molto tempo, e lei è una persona che ho adorato e che adoro ancora”, ha detto Everett a proposito di Yates in un altro punto dell’intervista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex compagna di Rupert Everett, Paula Yates: “Credo di essermi innamorato di lei, anche se era sposata”

Articoli correlati

Chi è Henrique, il marito di Rupert Everett: “Ho sempre odiato i matrimoni, ma non sai mai cosa può succedere”Rupert Everett ha rivelato di essere convolato a nozze con il compagno Henrique al Camden Town Hall di Londra, in gran segreto a fine 2024.

Domenica In, gli ospiti di oggi, atteso Rupert EverettGrande puntata oggi di Domenica In con Rupert Everett e l'omaggio doveroso a Gino Paoli, ci sarà anche il ritorno di Mammucari dopo gli screzi delle...

Tutto quello che riguarda Rupert Everett

Temi più discussi: Chi è Daniele Iaia, l'ex fidanzato di Ibiza Altea?| Tra loro una forte passione, perché si sono detti; Vanessa Scalera: chi è, età, compagno, figli, dove vive | Tutto sull'attrice di Imma Tataranni; Chi sono Loredana e Manuela, mamma e sorella di Margaret Spada | Aveva un desiderio da realizzare.

Chi è l’ex compagna di Rupert Everett, Paula Yates: Credo di essermi innamorato di lei, anche se era sposataSono uscite allo scoperto varie relazioni di Rupert Everett: è stato con Susan Sarandon, attrice ... msn.com

Chi è Rupert Everett: carriera, vita privata e marito, ex fidanzate | Dal coming out al matrimonioTutto su Rupert Everett: la carriera, la vita privata, il marito e le ex fidanzate dell'attore britannico: chi è? Dal coming out al matrimonio ... ilsussidiario.net

A "Domenica In": domenica 29 marzo tra gli ospiti Rupert Everett, Serena Grandi.. Ospite in studio anche Rupert Everett, che si racconterà tra vita privata e carriera e presenterà “Il Vangelo di Giuda”, diretto da Giulio Base, in uscita al cinema il 2 aprile. Tra gli o - facebook.com facebook

L’attore britannico Rupert Everett sarà ospite in studio di Mara Venier per una lunga intervista. #DomenicaIn aprirà ricordando Gino Paoli, con Aragozzini, Lavezzi, Gianco e Malika Ayane che canterà “Il cielo in una stanza”. Poi spazio a Ivana Spagna e Seren x.com