Un 17enne è stato arrestato a Pescara con l'accusa di aver pianificato una strage scolastica. Il giovane, con capelli mossi a caschetto rossi, indossava spesso pantaloni militari e aveva una passione per le moto d'epoca, in particolare di derivazione storica. Oltre agli studi classici, svolgeva attività di volontariato, secondo quanto emerso durante le indagini.

Capelli mossi a caschetto, lunghi e rossi. Un look particolare con tanti pantaloni militari e la passione per le moto d’epoca, in particolare se dal sapore del Ventennio. Un ragazzo raccontato come «chiuso e introverso», ma dai buoni voti e senza distrazioni. Che non si faceva notare, né «dava segnali di quello che vivesse». Look militare, studi classici e il piano per la strage: chi è il 17enne arrestato a Pescara Da Umbertide, centro dell’Altotevere a 30 chilometri da Perugia, lo descrivono così il 17enne arrestato ieri mattina dai carabinieri del Ros con l’accusa di terrorismo, perché pronto a fare una «sparatoria al liceo artistico Misticoni di Pescara», la città da cui era andato via più o meno all’inizio della scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Faceva anche volontariato». Chi è 17enne arrestato a Pescara per il piano della strage a scuola. Dal look militari agli studi classici: il profilo

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