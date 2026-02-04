Il giudice ha deciso di mantenere in carcere uno dei cinque arrestati per il tentato omicidio di via De Rolandis. L’accusa principale è che potrebbe rifarlo, motivo per cui si trova dietro le sbarre della Dozza. La vicenda riguarda un ventenne tunisino, ferito gravemente con diverse coltellate e ora in ospedale. La polizia cerca ancora tre stranieri latitanti, mentre l’indagine prosegue.

Potrebbe colpire ancora e per questo deve rimanere in carcere, dietro le sbarre della Dozza. Questo è il motivo per cui il gip Letizio Magliaro ha disposto per uno degli indagati (sono cinque i soggetti arrestati dai carabinieri, che stanno cercando altri tre stranieri tuttora latitanti) accusato del tentato omicidio di via De Rolandis, in cui un ventenne tunisino ha quasi perso la vita a causa di ripetute e violente coltellate, la custodia cautelare in carcere. Per il 28enne, connazionale della vittima, il giudice non ha convalidato il fermo, non ravvisando il pericolo di fuga, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere, proprio perché il giovane potrebbe ripetere le condotte violente che lo hanno portato, lo scorso 10 gennaio, a colpire la vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tentato omicidio. Il pusher resta in cella: "Potrebbe rifarlo"



