Non sapevo se era una bimba o un peluche | tentato rapimento all’Esselunga il 47enne resta in carcere

Emil Mortu, 47enne romeno, è stato arrestato dopo aver tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo all’interno di un supermercato di Bergamo. La vicenda si è svolta ieri pomeriggio, quando l’uomo ha cercato di portare via la piccola, confondendola con un peluche. La madre è intervenuta e ha impedito il peggio. Il giudice ha deciso di mantenere il 47enne in carcere, ritenendolo pericoloso. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sui motivi dell’atto.

Bergamo. Il gip Michele Ravalli ha confermato la custodia cautelare in carcere per Emil Mortu, 47enne romeno accusato di aver aggredito una bambina di un anno e mezzo all’interno dell’Esselunga di via Corridoni. L’episodio, avvenuto sabato scorso all’ora di pranzo, ha profondamente scosso la città: l’uomo ha strappato la piccola dalle braccia della madre, causandole la frattura del femore. Le immagini del tentato rapimento, diffuse dalla Questura di Bergamo, hanno rapidamente fatto il giro del web. Durante l’interrogatorio Mortu non avrebbe fornito spiegazioni coerenti sul gesto. Ha dichiarato di non aver mai visto prima né la bambina né i suoi genitori, aggiungendo che la piccola poteva sembrare anche un peluche.🔗 Leggi su Bergamonews.it

