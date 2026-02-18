Non sapevo se era una bimba o un peluche | tentato rapimento all’Esselunga il 47enne resta in carcere
Emil Mortu, 47enne romeno, è stato arrestato dopo aver tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo all’interno di un supermercato di Bergamo. La vicenda si è svolta ieri pomeriggio, quando l’uomo ha cercato di portare via la piccola, confondendola con un peluche. La madre è intervenuta e ha impedito il peggio. Il giudice ha deciso di mantenere il 47enne in carcere, ritenendolo pericoloso. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sui motivi dell’atto.
Bergamo. Il gip Michele Ravalli ha confermato la custodia cautelare in carcere per Emil Mortu, 47enne romeno accusato di aver aggredito una bambina di un anno e mezzo all’interno dell’Esselunga di via Corridoni. L’episodio, avvenuto sabato scorso all’ora di pranzo, ha profondamente scosso la città: l’uomo ha strappato la piccola dalle braccia della madre, causandole la frattura del femore. Le immagini del tentato rapimento, diffuse dalla Questura di Bergamo, hanno rapidamente fatto il giro del web. Durante l’interrogatorio Mortu non avrebbe fornito spiegazioni coerenti sul gesto. Ha dichiarato di non aver mai visto prima né la bambina né i suoi genitori, aggiungendo che la piccola poteva sembrare anche un peluche.🔗 Leggi su Bergamonews.it
“Sembrava un peluche”, resta in carcere il 47enne che ha aggredito la bimba all’Esselunga di via CorridoniEmil Mortu, 47enne romeno, resta in carcere dopo aver aggredito una bambina di un anno e mezzo all’interno di un supermercato di Bergamo.
L’uomo che ha tentato di rapire una bimba di un anno al supermercato: “Non sapevo se fosse vera o un peluche”Il 14 febbraio, un uomo ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato di Bergamo, causando grande sconcerto nella comunità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Federica Brignone: Non sapevo se sarei tornata, è il mio grande capolavoro. La gamba? Fa male, ma la fiducia cresce; Parla la mamma di Zoe Trinchero: Mi impongo di respirare, sto sopravvivendo per le sue sorelline; Luca: Ho deciso di non lasciare che la mia paura dei cani bloccasse anche mia figlia; Zoe Trinchero, la mamma Mariangela ad Alex Manna: Basta bugie, cos'è successo? Ha sofferto? Devi pagare per quello che hai fatto.
Federica Brignone: «Non sapevo se sarei tornata, è il mio grande capolavoro. La gamba? Fa male, ma la fiducia cresce»«Incredibile, non pensavo di vincere», esordisce Federica Brignone, al traguardo della Olympia delle Tofane, concluso il supergigante d’oro dei Giochi olimpici ... ilmattino.it
La mamma: Non sapevo delle violenze. Chi era al corrente doveva denunciareNon sapevamo nulla di quello che lui le faceva purtroppo, per noi era una relazione sentimentale normale, lei non ci diceva nulla delle violenze. È un passaggio della deposizione in Procura di ieri ... ilgiornale.it
Buongiorno Per la mia opinione credo che questo sia in assoluto lo yogurt più buono presente in Esselunga. Prodotto a Chiuro in Valtellina. Non contiene aromi, tantomeno addensanti. Solo pectina come ingrediente nella marmellata di mirtilli. (Non credo per facebook