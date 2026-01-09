Faccia a faccia tra pendolari e assessore Boni | Rischi di maggiori ritardi per i treni dal Valdarno per lavori sulla linea

Un incontro tra pendolari e l’assessore Boni ha affrontato i possibili disagi sulla linea Valdarno. Durante l’incontro si è discusso dei lavori di manutenzione in programma, evidenziando i rischi di maggiori ritardi nei treni. Si è trattato di un momento utile per conoscere le tempistiche e le modalità di intervento, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei servizi ferroviari e informare adeguatamente gli utenti.

"E' stato utile il primo incontro sulla linea aretina con l'assessore regionale ai trasporti Boni, per conoscere i lavori di manutenzione già in partenza". Così il portavoce del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Da Re, commenta la riunione odierna, che ha visto la presenza della.

Pendolari, soddisfazione del comitato per l'assemblea pubblica con il neo assessore regionale ai trasporti Boni - Arezzo, 4 dicembre 2025 – Soddisfazione del portavoce del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Da Re. lanazione.it

Pendolari, lettera al neo assessore: "Subito un tavolo sui trasporti" - I problemi quando si vivono direttamente, si comprendono anche meglio". lanazione.it

