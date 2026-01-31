La famiglia nel bosco cede su tutto sì a scuola e vaccini | Ma ridateci i nostri figli La perizia e il prossimo faccia a faccia

In un incontro che si è svolto in modo tranquillo, i coniugi Trevallion, conosciuti come la “famiglia nel bosco” di Palmoli, hanno confermato di essere disposti a mandare i figli a scuola e a vaccinarsi. La psichiatra Simona Ceccoli, incaricata dai giudici di valutare le loro capacità genitoriali, ha avuto un confronto diretto con la coppia. La discussione è stata costruttiva, e ora si attende la perizia che potrebbe decidere il futuro della famiglia.

