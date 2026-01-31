La famiglia nel bosco cede su tutto sì a scuola e vaccini | Ma ridateci i nostri figli La perizia e il prossimo faccia a faccia
In un incontro che si è svolto in modo tranquillo, i coniugi Trevallion, conosciuti come la “famiglia nel bosco” di Palmoli, hanno confermato di essere disposti a mandare i figli a scuola e a vaccinarsi. La psichiatra Simona Ceccoli, incaricata dai giudici di valutare le loro capacità genitoriali, ha avuto un confronto diretto con la coppia. La discussione è stata costruttiva, e ora si attende la perizia che potrebbe decidere il futuro della famiglia.
Si è svolto in un clima costruttivo l’incontro tra i coniugi Trevallion, la cosiddetta “ famiglia nel bosco ” di Palmoli (Chieti), e la psichiatra Simona Ceccoli, nominata dai giudici per valutare le «capacità genitoriali» della coppia. Il colloquio, durato circa due ore e mezza, ha visto Nathan e Catherine ribadire le proprie convinzioni personali, ma anche confermare i progressi compiuti negli ultimi mesi per rispondere alle indicazioni della procura minorile. Tra i segnali più significativi di apertura c’è l’ingresso di una maestra, Lidia Camilla Vallarolo, chiamata a colmare le lacune formative dei bambini dopo un periodo di educazione parentale caratterizzato da un’impostazione particolarmente rigida.🔗 Leggi su Open.online
"Ridateci i nostri figli". Un'altra famiglia nel bosco, il blitz dei carabinieri e lo choc per i genitori
Un nuovo episodio tra le famiglie nel bosco riaccende l’attenzione su questa realtà controversa.
La famiglia nel bosco cambia strategia per riavere i figli: "Sì a scuola e vaccini". Il giallo degli esami certificati: "I bimbi non sanno leggere"
La famiglia nel bosco cambia strategia per riavere i figli, accettando scuola e vaccini.
