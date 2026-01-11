È stata fissata per il 5 marzo l’udienza preliminare relativa a cinque indagati di Agrigento e Canicattì, coinvolti in un’indagine sulla falsificazione di assunzioni di migranti per ottenere il permesso di soggiorno. L’inchiesta, conclusa a settembre, riguarda pratiche irregolari volte a facilitare il rilascio di documenti di soggiorno attraverso false assunzioni.

L'inchiesta è stata chiusa a metà dello scorso settembre. L'udienza preliminare per 5 indagati di Agrigento e Canicattì è stata fissata il prossimo 5 marzo. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. I tre agrigentini e due canicattinesi sono stati iscritti nel registro per favoreggiamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Corruzione all'Ars, fissata l'udienza preliminare per il presidente Galvagno ed altri 5 indagati

Leggi anche: Centro Nemo Sud, fissata l’udienza preliminare: solo due indagati principali a giudizio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

False assunzioni di migranti per fargli ottenere il permesso di soggiorno: fissata l'udienza preliminare per 5 indagati.

Attestazioni false a migranti, nei guai padre e figlio - Un consulente del lavoro e un commercialista di Adria, padre e figlio, sono stati posti agli arresti domiciliari nel quadro di un’indagine della Guardia di Finanza di ... ilrestodelcarlino.it

Lavoro, aumentano le assunzioni e i contratti a tempo indeterminato: +3% – i dati L’assessora Desirè Manca: «Nell’ultimo trimestre del 2025 in crescita l’impiego di giovani e cittadini stranieri» - facebook.com facebook