F1 Max Verstappen pronto per tornare al Nürburgring a metà aprile

Max Verstappen si prepara a tornare in pista al Nürburgring a metà aprile, sfruttando la pausa del campionato di Formula 1. L’obiettivo è riprendere l’attività con i test e le sessioni di allenamento prima delle prossime gare stagionali. La pausa consente ai piloti di dedicarsi a esercitazioni e preparazioni senza impegni ufficiali in programma.

Max Verstappen è pronto per tornare a dedicarsi alle ruote coperte approfittando della pausa del Mondiale di F1. La massima formula sarà infatti un mese senza gareggiare in seguito alla cancellazione del GP Bahrain e Arabia Saudita, eventi rispettivamente previsti il 12 ed il 19 aprile. Le due date erano originariamente indette in concomitanza con gli ultimi due eventi del Nürburgring prima della 24 Ore che si svolgerà a metà maggio e che come noto vedrà la partecipazione del quattro volte campione del mondo. L’olandese ha gareggiato in NLS 2 (Nürburgring Endurance Series) ed ora potrebbe correre NLS 4 e 5. Le prove citate sono particolari rispetto ad una normale prova del campionato teutonico essendo le qualificazioni per la 24 Ore, l’ultimo vero test prima dell’appuntamento più importante dell’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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