Max Verstappen prenderà parte alla 54ª edizione dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, che si svolgerà nel fine settimana del 17 maggio. L’evento, che si svolge sul circuito del Nürburgring Nordschleife, sarà valido anche per l’Intercontinental GT Challenge, attirando numerosi appassionati e partecipanti da tutto il mondo. La partecipazione del pilota olandese è stata confermata per questa gara endurance.

Max Verstappen correrà la 54ma edizione dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, appuntamento che vivremo nel weekend del 17 maggio e che sarà nuovamente valido anche per l’Intercontinental GT Challenge. L’olandese ha ufficializzato la prorpia presenza e per l’occasione guiderà una Mercedes AMG GT3 EVO schierata dal Winward Racing. Il pluricampione della massima formula si alternerà al volante dell’auto n. 3 con Lucas Auer, Daniel Juncadella e Jules Gounon. L’equipaggio di primo profilo gareggerà chiaramente nella classe regina dell’Inferno Verde, la GT3 (denominata nel caso specifico anche SP9). Prima dell’impegno di maggio, il n. 3 del Circus... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, quando sarà in pista Max Verstappen al Nürburgring Nordschleife?

