Max Verstappen tornerà in pista questo fine settimana al Nürburgring per partecipare alla seconda gara del 2026 del Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), il campionato tedesco che si svolge interamente nell’Inferno Verde. L’appuntamento si svolgerà sabato e rappresenta il primo impegno ufficiale del pilota olandese nel campionato di questa stagione. L’evento si svolge sull’iconico circuito tedesco.

Max Verstappen torna in pista questo fine settimana in occasione della seconda competizione del 2026 per quanto riguarda il Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), campionato tedesco che gareggia esclusivamente nell’ Inferno Verde. Il quattro volte campione del mondo di F1, reduce dal GP Cina in quel di Shanghai, è atteso alla terza apparizione all’interno del leggendario Nürburgring Nordschleife, la seconda al volante di una GT3 e di conseguenza nella classe regina. L’olandese vinse infatti NLS 9 nel 2025 con una Ferrari 296 GT3 schierata da Emil Frey Racing. Quest’anno la situazione sarà ben diversa, il 28enne sarà infatti al volante di una Mercedes AMG GT3 EVO schierata dal team Winward Racing ed in compagnia di Daniel Juncadella e Jules Gounon. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Max Verstappen torna al Nürburgring. Sabato l’appuntamento con NLS 2

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