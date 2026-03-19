Scuola Superiore Sant’Anna a Fiera Didacta Busnelli | Percorso universitario d’eccellenza a doppio titolo per ragazzi di talento VIDEO

Da orizzontescuola.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Busnelli, responsabile della formazione universitaria alla Scuola Superiore Sant’Anna, ha partecipato a Fiera Didacta, parlando del percorso offerto dall’istituzione. Ha spiegato che si tratta di un percorso universitario di doppio titolo, rivolto a studenti con alte capacità e potenzialità. La responsabile ha sottolineato che l’obiettivo dell’istituzione è fornire un’esperienza di studio particolare e di elevata qualità per i giovani talenti.

Chiara Busnelli, responsabile della formazione universitaria della Scuola Superiore Sant’Anna, ai microfoni di Orizzonte Scuola, descrive l’istituzione come una realtà universitaria particolare, che offre un’esperienza di studio unica e pensata per ragazzi di talento con forti potenzialità. L'articolo Scuola Superiore Sant’Anna a Fiera Didacta, Busnelli: “Percorso universitario d’eccellenza a doppio titolo per ragazzi di talento” VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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