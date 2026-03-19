Scuola Superiore Sant’Anna a Fiera Didacta Busnelli | Percorso universitario d’eccellenza a doppio titolo per ragazzi di talento VIDEO

Chiara Busnelli, responsabile della formazione universitaria alla Scuola Superiore Sant’Anna, ha partecipato a Fiera Didacta, parlando del percorso offerto dall’istituzione. Ha spiegato che si tratta di un percorso universitario di doppio titolo, rivolto a studenti con alte capacità e potenzialità. La responsabile ha sottolineato che l’obiettivo dell’istituzione è fornire un’esperienza di studio particolare e di elevata qualità per i giovani talenti.

Chiara Busnelli, responsabile della formazione universitaria della Scuola Superiore Sant’Anna, ai microfoni di Orizzonte Scuola, descrive l’istituzione come una realtà universitaria particolare, che offre un’esperienza di studio unica e pensata per ragazzi di talento con forti potenzialità. L'articolo Scuola Superiore Sant’Anna a Fiera Didacta, Busnelli: “Percorso universitario d’eccellenza a doppio titolo per ragazzi di talento” VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Scomparsa di Pier Francesco Guarguaglini: il cordoglio della Scuola Superiore Sant'AnnaIl professor Nicola Vitiello, rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, esprime a nome dell’intera comunità il cordoglio per la scomparsa... Scuola Superiore Sant'Anna, il futuro inizia ora: consegnati i diplomi a 209 allieviConsegnati dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa i diplomi di Primo Livello, Secondo Livello, Licenza, Dottorato alle allieve e allievi che hanno... Contenuti e approfondimenti su Scuola Superiore Sant Temi più discussi: Seasonal School Scuola Superiore Sant'Anna: il programma completo per l'estate 2026; Pisa, la Scuola Sant'Anna organizza la rassegna Navigare la complessità; Attenzione rivolta ai ragazzi. Sono il presente; Visite guidate a Palazzo Pilo Boyl - Pisa. Seasonal School Scuola Superiore Sant'Anna: il programma completo per l'estate 2026Le Seasonal School hanno la durata di una settimana, si svolgono preferibilmente in lingua inglese e hanno carattere residenziale. Al termine del percorso, successivamente al superamento di una prova ... pisatoday.it Pisa, la Scuola Sant'Anna organizza la rassegna Navigare la complessitàUn percorso di incontri che aiuta a tracciare nuove rotte possibili dentro il mare aperto della contemporaneità, offrendo soluzioni per interpretare un mondo sempre più complesso. La Scuola Superiore ... ilsole24ore.com #ApplyNow | below Aperte le iscrizioni per "AGROECOLOGY 26 – A transdisciplinary approach to truly sustainable agricultural and food systems", una Seasonal School della Scuola Superiore Sant'Anna. Un nuovo corso per esplorare l’agroecolo - facebook.com facebook