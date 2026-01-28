Spm in liquidazione protesta l’opposizione | Ora l’Amministrazione faccia chiarezza

La municipalizzata del Comune sta per essere messa in liquidazione, e i cittadini si sentono lasciati nel nulla. L’opposizione chiede che l’Amministrazione convochi subito un’assemblea pubblica, per spiegare cosa sta succedendo e cosa cambierà per i servizi e i lavoratori. La situazione è tesa, e i cittadini vogliono risposte chiare.

La municipalizzata del Comune va verso la liquidazione, "si convochi un'assemblea pubblica per spiegare ai cittadini cosa sta accadendo". A Paullo le liste civiche di minoranza tornano sulla messa in liquidazione della Spm che, partecipata al 100% dal Comune, gestisce le mense scolastiche, gli impianti sportivi (a partire dalla piscina di via San Pedrino) e alcuni immobili ceduti in locazione. Negli ultimi cinque anni la municipalizzata ha accumulato importanti perdite economiche: anche da questo deriva la scelta di chiuderla. Una decisione che, discussa durante l'ultimo consiglio comunale, è stata approvata coi voti della sola maggioranza.

