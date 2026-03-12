Precetto pasquale interforze a Sondrio celebrazione con autorità civili e militari

Giovedì mattina a Sondrio si è tenuta la celebrazione del Precetto pasquale interforze nella Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio, con la partecipazione di autorità civili e militari. L’evento è un consueto appuntamento liturgico che coinvolge il personale delle Forze dell’Ordine e dei vari corpi impegnati nella tutela della sicurezza pubblica. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze di polizia.

Giovedì mattina, nella Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio di Sondrio, si è svolta la celebrazione del Precetto pasquale interforze, tradizionale appuntamento liturgico che ogni anno riunisce il personale delle Forze dell’Ordine e dei diversi corpi impegnati nella tutela della sicurezza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Cerimonie: Guardia di finanza e carabinieri celebrano il Precetto pasqualeNella mattinata di giovedì 26 febbraio la cornice della chiesa di San Michele in Borgo ha ospitato la tradizionale celebrazione del Precetto... Precetto di Natale per i militari della Guardia di finanza e i loro familiariÈ stata celebrata presso la basilica di Santa Chiara ad Assis la messa in preparazione al Santo Natale per i militari della Guardia di finanza... Contenuti e approfondimenti su Precetto pasquale Temi più discussi: Precetto pasquale interforze, le celebrazioni nel Duomo di Vigevano; Domani il tradizionale appuntamento liturgico dedicato alle Forze dell'Ordine e Armate a Bari; Dalla Via Crucis per Sara Piffer alla Messa per l’Anffas: l’agenda del vescovo di marzo; Marzo, ecco l’agenda dell’arcivescovo di Trento Lauro Tisi. Celebrazione pasquale interforze nella cattedrale di Palermo e visita dell’ordinario militare al comando legione carabinieri SiciliaQuesta mattina, nella Cattedrale di Palermo, si è svolta la tradizionale celebrazione eucaristica interforze in preparazione alla Santa Pasqua, alla quale hanno preso parte donne e uomini appartenenti ... teleoccidente.it In San Michele in Borgo il Precetto Pasquale di carabinieri e finanzieriNella cornice della Chiesa di San Michele in Borgo ha ospitato la tradizionale celebrazione del Precetto Pasquale, momento di ... lanazione.it Sondrio, celebrato il Precetto Pasquale Interforze nella Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook