Precetto pasquale interforze a Sondrio celebrazione con autorità civili e militari

Giovedì mattina a Sondrio si è tenuta la celebrazione del Precetto pasquale interforze nella Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio, con la partecipazione di autorità civili e militari. L’evento è un consueto appuntamento liturgico che coinvolge il personale delle Forze dell’Ordine e dei vari corpi impegnati nella tutela della sicurezza pubblica. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze di polizia.

