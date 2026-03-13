Giovedì mattina nella provincia di Sondrio, le Forze dell’Ordine si sono riunite presso la Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio per il Precetto pasquale, un momento di commemorazione condiviso. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze di polizia e delle istituzioni locali, che si sono incontrati in un clima di rispetto e solidarietà. La cerimonia ha coinvolto diverse forze dell’ordine presenti sul territorio.

Il cuore della provincia di Sondrio ha pulsato con una forte carica spirituale e istituzionale nel corso della mattinata di giovedì, quando la Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio si è trasformata in un punto d’incontro per le Forze dell’Ordine. L’appuntamento, noto come Precetto pasquale interforze, ha riunito il personale impegnato nella tutela della sicurezza pubblica, offrendo un momento di raccoglimento prima delle celebrazioni della Pasqua 2026. La cerimonia, organizzata quest’anno dalla Guardia di Finanza, ha la presenza massiccia di autorità civili e militari, tra cui il prefetto Anna Pavone, confermando l’importanza del legame tra fede, stato e comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondrio: Forze dell’ordine unite per il Precetto pasquale

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