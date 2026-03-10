Eurovision 2026 | la 70ª edizione sembra ricca di sorprese tutt’altro che positive

Mancano pochi giorni all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà quest’anno in una città europea ancora da annunciare. Le discussioni e le polemiche riguardano vari aspetti dell’organizzazione e della selezione dei partecipanti, creando un clima di attesa acceso tra i fan e gli addetti ai lavori. L’evento si preannuncia ricco di sorprese, molte delle quali non sono state accolte con entusiasmo da tutti.

L'inizio dell' Eurovision Song Contest 2026 è alle porte, ma i giorni che ci separano dalla partenza sono già carichi di polemiche. Polemiche che tuttavia trovano fondamenta del tutto razionali. Ad attirare l'attenzione non è solo la partecipazione di Israele alla 70ª edizione, ma anche le dimissioni del direttore dell'emittente austriaca ORF che ospiterà l'evento. L'accusa, secondo quanto riportato online, è di molestie sessuali. Eurovision 2026: un'altra polemica si somma alla partecipazione di Israele. La partecipazione di Israele alla 70ª edizione dell'Eurovision 2026 sta generando forte disappunto nel pubblico e ora, prima che il contest possa effettivamente iniziare, subentra un altro tassello tutt'altro che insignificante.