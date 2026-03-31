Eurosofia a Fiera Didacta Ferrara | Programmi di formazione condivisi con le scuole per docenti e dirigenti VIDEO

Durante la Fiera Didacta a Ferrara, l'amministratrice delegata di Eurosofia ha parlato della partecipazione dell'ente di formazione. Ha spiegato che l'azienda ha presentato programmi di formazione condivisi con le scuole rivolti a docenti e dirigenti. L'intervento è stato rilasciato ai microfoni di Orizzonte Scuola, evidenziando l'importanza dell'incontro diretto con il settore dell'istruzione.

Cristina Ferrara, amministratrice delegata di Eurosofia, interviene ai microfoni di Orizzonte Scuola a margine di Fiera Didacta e descrive la partecipazione dell'ente di formazione come occasione di confronto diretto con il mondo dell. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati AISLI a Fiera Didacta: formazione docenti dal CLIL alle soft skill [VIDEO]AISLI — Associazione Italiana Scuole di Lingue — è un ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la formazione del personale... Trinity Viaggi Studio a Fiera Didacta: soggiorni linguistici per studenti e formazione metodologica per docenti [VIDEO]Trinity Viaggi Studio opera nel settore dei soggiorni linguistici dal 1998 e ha progressivamente consolidato la propria dimensione internazionale... Ferrara (Eurosofia): Programmi di formazione condivisi con le scuole per docenti e dirigenti Aggiornamenti e contenuti dedicati su Fiera Didacta Discussioni sull' argomento C-Pen a Fiera Didacta: la penna scanner con sintesi vocale e traduttore integrato per studenti con difficoltà di lettura arriva in Italia [VIDEO]. Eurosofia a Fiera Didacta, Ciracì: Percorsi innovativi su inclusione, neuroscienze e intelligenza artificiale per tutta la comunità educanteErnesto Ciracì, direttore dei corsi di Eurosofia, sottolinea come la presenza a Fiera Didacta 2026 rappresenti un’occasione strategica per valorizzare percorsi formativi centrati su inclusione, appren ... orizzontescuola.it AISLI a Fiera Didacta: formazione docenti dal CLIL alle soft skill [VIDEO]AISLI — Associazione Italiana Scuole di Lingue — è un ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la formazione del personale docente, un riconoscimento che consente alle scuole di ... orizzontescuola.it