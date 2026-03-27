AISLI a Fiera Didacta | formazione docenti dal CLIL alle soft skill VIDEO

Durante la Fiera Didacta, AISLI, l'Associazione Italiana Scuole di Lingue, ha presentato un evento dedicato alla formazione degli insegnanti. La sessione ha coperto aspetti come l'insegnamento del CLIL e lo sviluppo delle soft skill tra i docenti. L'organizzazione è riconosciuta come ente accreditato dal Ministero, e l'iniziativa ha previsto anche la diffusione di un video relativo ai temi trattati.

AISLI — Associazione Italiana Scuole di Lingue — è un ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la formazione del personale docente, un riconoscimento che consente alle scuole di computare le attività formative erogate dall'associazione nell'ambito del piano di aggiornamento obbligatorio previsto dalla Legge 1072015. L'articolo AISLI a Fiera Didacta: formazione docenti dal CLIL alle soft skill VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Trinity Viaggi Studio a Fiera Didacta: soggiorni linguistici per studenti e formazione metodologica per docenti [VIDEO]Trinity Viaggi Studio opera nel settore dei soggiorni linguistici dal 1998 e ha progressivamente consolidato la propria dimensione internazionale... GI Group porta a Fiera Didacta la divisione GI EDU: orientamento scolastico, didattica orientativa e formazione docenti [VIDEO]A margine di Fiera Didacta Italia, Daniela Cassullo, education consultant di GI EDU, la divisione Education di Gi Group, ha illustrato ai microfoni... AISLI a Fiera Didacta: formazione docenti dal CLIL alle soft skill Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiera Didacta A Fiera Didacta il Gruppo Spaggiari celebra 100 anni di attività e presenta il nuovo software pensato per la scuola dell’infanziaA margine di Fiera Didacta Italia, il CEO del Gruppo Spaggiari, Nicola De Cesare, ha illustrato ai microfoni di Orizzonte Scuola il significato della partecipazione dell’azienda alla tredicesima edizi ... orizzontescuola.it Eurosofia a Fiera Didacta, Ciracì: Percorsi innovativi su inclusione, neuroscienze e intelligenza artificiale per tutta la comunità educanteErnesto Ciracì, direttore dei corsi di Eurosofia, sottolinea come la presenza a Fiera Didacta 2026 rappresenti un’occasione strategica per valorizzare percorsi formativi centrati su inclusione, appren ... orizzontescuola.it