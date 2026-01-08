LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 44-37 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | nuovo parziale dei greci Virtus a -7

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Panathinaikos e Virtus Bologna. Attualmente, i greci hanno ottenuto un parziale che porta il punteggio a 44-37, con Virtus a -7. Per aggiornamenti continui e dettagli sullo sviluppo del match, clicca sul link e resta informato sui risultati e le azioni in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-40 Holmes continua a segnare da sotto canestro. 51-40 Holmes con il 2+1. 48-40 MORGAN DA TRE. 48-37 22 di uno scatenato Nunn. 46-37 Grande canestro di Nunn. 44-37 Ancora Nunn in contropiede. 42-37 Schiaccia Holmes. 40-37 12 per Osman. 39-37 22 per Morgan. 39-35 Gran giocata di Edwards. Inizia il terzo quarto! Si riparte ad Atene. La Virtus deve lavorare meglio il pallone se vuole impensierire i greci fino alla fine. La squadra bolognese è stata comunque abile a ricucire il gap. 39-33 all’intervallo lungo. A tra poco con la ripresa. 39-33 Tripla di Nunn sulla sirena. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 44-37, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: nuovo parziale dei greci, Virtus a -7 Leggi anche: LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 20-13, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: break dei greci, le V-Nere abbassano l’intensità Leggi anche: LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 39-33, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: greci avanti all’intervallo lungo, V-Nere in partita La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli emiliani per emulare l’Olimpia; Panathinaikos-Olimpia Milano alle 20.15 su Sky; Dove vedere Panathinaikos-Bologna in diretta TV e streaming live; Panathinaikos-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming. | Panathinaikos vs Virtus Bologna: diretta (29-17 con 6:09, 2Q) - Terribile persa di Taylor, anticipo di Osman che inchioda. pianetabasket.com

| Panathinaikos vs Virtus Bologna: dove in TV, preview, diretta - La Virtus Bologna questa sera è di scena all'OAKA, ora ribattezzata Telecom Arena, per la 21esima giornata di regular season contro un Panathinaikos che viene dalla sconfitta ... pianetabasket.com

DIRETTA/ Panathinaikos Virtus Bologna (risultato 39-33) streaming: distanze mantenute! (oggi 8 gennaio 2026) - Diretta Panathinaikos Virtus Bologna streaming video tv, oggi giovedì 8 gennaio 2026: orario e risultato live della partita della Eurolega di basket. ilsussidiario.net

Virtus in campo così contro il Panathinaikos alle 20.15 - facebook.com facebook

Virtus in campo così contro il Panathinaikos alle 20.15 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.