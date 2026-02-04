LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si parte!

Questa sera la Virtus Bologna affronta l’ASVEL Villeurbanne nella prima partita dell’Eurolega 2026. Si parte con il primo possesso dei padroni di casa e i giocatori sono già in campo, pronti a dare il massimo. La partita è appena iniziata e i tifosi seguono con attenzione ogni movimento. La diretta inizia alle 20:30, con i primi minuti che promettono battaglia e spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 Si comincia! Primo possesso Virtus. 20:29 Si entra in campo. Non c'è il pubblico delle grandi occasioni, ampi spazi vuoti nella parte superiore delle tribune centrali. Considerata l'attuale classifica dell'ASVEL, è anche comprensibile. 20:27 QUINTETTI – VIRTUS: Vildoza Edwards Alston Jallow Diarra; ASVEL: Watson Angola Eboua Seljaas Traoré. Di sottofondo alla fine del riscaldamento c'è L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino. 20:25 In corso la presentazione delle squadre all'arena sita nella Fiera di Bologna, che da diversi anni ospita le V nere. 20:22 I risultati di ieri non sono stati favorevoli alla Virtus, nel senso che Zalgiris e AS Monaco sono a 15-11 e dunque per la squadra di Ivanovic fondamentale vincere per andare a 13-13, a due vittorie dal decimo posto.

