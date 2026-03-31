Eurolega | la Virtus Bologna crolla in casa contro Parigi

Nella partita di recupero della 33ª giornata di Eurolega, la Virtus Bologna ha subito una sconfitta in casa contro il Paris Basketball. La gara si è conclusa con un risultato di 82-103 a favore degli ospiti. Entrambe le squadre erano già fuori dalla corsa ai playoff al momento dell'incontro, disputato al Paladozza.

Bologna, 31 marzo 2026 – Il recupero del match tra la Virtus Bologna e il Paris Basketball, entrambe fuori dalla corsa al Play-in, nel recupero della 33esima giornata di stagione regolare d’Eurolega, sorride ai viaggianti che sbancano il Paladozza con un perentorio 82-103. L’esordio in un match europeo per il nuovo allenatore virtussino Nenad Jakovljevic non è da ricordare. I parigini, trascinati dal trio Robinson-Herrera-Ouattara autori di quattordici punti a testa, allungano la serie positiva contro la rivale italiana portando a quattro i successi conquistati nella manifestazione. Sulla sponda italiana a chiudere in doppia cifra sono Morgan (16) e Diouf (16). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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