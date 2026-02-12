La Virtus Bologna subisce una pesante sconfitta a Istanbul contro l’Efes. La squadra italiana non è riuscita a tenere il passo degli avversari e ora si allontana sempre di più dalla zona play-in dell’Eurolega. La partita si è conclusa con un risultato netto, lasciando poche speranze per la qualificazione futura.

Si è conclusa la sfida valevole per la ventottesima giornata dell’Eurolega e al Turkcell Basketball Development Center di Istanbul sono scese in campo l’Efes e la Virtus Bologna. Un match chiave per la squadra di Dusko Ivanovic, che con tre match di gap con la zona play-in era obbligata a vincere in Turchia per non dire quasi definitivamente addio alla postseason. Per i turchi, invece, si giocava solo per la gloria, con l’Efes tristemente penultimo. Ecco come è andata. Faticano a trovare punti le due squadre nei primissimi minuti del match, con Bologna che si sblocca dopo 120 secondi di gioco. Prova ad alzare il ritmo la Virtus, soprattutto da oltre l’arco, e trova un piccolo break per il +5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Eurolega: a Istanbul la Virtus Bologna crolla contro l’Efes, play-in lontanissimi

Virtus Bologna e Olimpia Milano si preparano a tornare in campo in Eurolega, affrontando rispettivamente Panathinaikos Atene ed Efes Istanbul nella ventunesima giornata della stagione 2025-2026.

Questa sera l'Anadolu Efes sfida la Virtus Bologna in una partita decisiva per le speranze di arrivare ai play-in di Eurolega.

