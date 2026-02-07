Milano vince in trasferta a Villeurbanne, portando a casa una vittoria importante nella ventisettesima giornata di Eurolega. La squadra di coach Messina ha dominato la partita, mentre la Virtus Bologna ha invece subito una sconfitta pesante. Risultati contrastanti per le due formazioni italiane in questa fase della competizione.

Bologna, 6 febbraio 2026 – Risultati alterni per le due compagini italiane impegnate in Eurolega in occasione della ventisettesima giornata di regular season. L’EA7 Milano conquista la seconda vittoria settimanale, ripetendosi dopo quella contro il Baskonia e andando ad espugnare il campo di Villeurbanne per 76-77 guidata dai diciotto punti di Marko Guduric. Pesantissimo, invece, è il passo falso rimediato dalla Virtus Bologna che crolla per 109-77 al cospetto dell’Olympiakos Atene. Le Vu nere resistono un solo quarto in casa dei greci. In terra transalpina l’avvio non è dei più semplici per il roster di coach Peppe Poeta che deve fare i conti con un avversario che occupa i bassifondi della classifica ma reduce dal blitz esterno questa settimana a Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: Milano corsara a Villeurbanne. La Virtus Bologna crolla

Approfondimenti su Villeurbanne Basket

Questa sera la Virtus Bologna affronta l’ASVEL Villeurbanne nella prima partita dell’Eurolega 2026.

#Virtus-Bologna-ASVEL- Villeurbanne || Questa sera, alle 20:30, la Virtus Bologna torna in campo in Eurolega.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Villeurbanne Basket

Argomenti discussi: Basket: Vildoza, l’uomo del destino! Virtus Bologna corsara in casa dell’AS Monaco in Eurolega; Olimpia Milano-Baskonia oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Basket: Venezia passa su Cantù, colpo Udine sulla sirena a Tortona; LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 70-80, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: brutta sconfitta per le V nere con tanti assenti.

Il canestro sulla sirena dell'Asvel non vale, Milano vince col brivido. Virtus travolta al PireoL'Olimpia va anche a +14, poi si salva nel finale e rimane agganciata ai playin. Bologna dura un quarto, poi l'Olympiacos non lascia scampo ... gazzetta.it

LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare la rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.07: Milano è reduce da due vittorie consecutive in campo europeo, l'ultima tre giorni fa all'Allianz Cloud ... oasport.it

Virtus Bologna facebook

#EuroLeague | Non perderti Olympiacos-Virtus Bologna: ecco dove vedere la partita x.com