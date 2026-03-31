HBO ha pubblicato il secondo trailer ufficiale della terza stagione di Euphoria, serie drama originale. La nuova stagione sarà disponibile su HBO Max in Italia a partire da lunedì 13 aprile. La serie, considerata un punto di riferimento nella cultura pop, torna con nuove puntate e contenuti promozionali.

HBO svela il secondo trailer ufficiale della terza stagione della serie drama originale EUPHORIA, acclamato capolavoro della cultura pop, che in Italia debutterà su HBO Max lunedi 13 aprile. Creata, scritta e diretta dal candidato agli Emmy e vincitore del DGA Award Sam Levinson, qui anche produttore esecutivo, con protagonista la vincitrice dell’Emmy Zendaya, e prodotta in collaborazione con A24, la terza stagione è composta da otto episodi a rilascio settimanale. EUPHORIA è una delle serie più viste nella storia di HBO e le sue prime due stagioni hanno ottenuto 25 nomination agli Emmy, con 9 vittorie. Logline della terza stagione: Un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Disponibile il secondo trailer della terza stagione di Euphoria!

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