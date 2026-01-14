Euphoria rilasciato il trailer della terza stagione della serie HBO con Zendaya
È stato pubblicato il trailer della terza stagione di
È finalmente arrivato il primo trailer della terza stagione di “ Euphoria “, in vista della sua première ad aprile su HBO Max. La nuova stagione fa un salto in avanti di cinque anni, con Cassie e Nate sposati che vivono in periferia, e Rue che vive in Messico e sta saldando il suo debito con lo spacciatore Laurie. Levinson aveva precedentemente rivelato che Jules frequenta una scuola d’arte e Maddy lavora in un’agenzia di talenti a Hollywood. La seconda stagione si è conclusa con la pièce teatrale di Lexi ispirata alle vite dei suoi amici e compagni di classe, con Nate che fa arrestare suo padre Cal dopo aver trovato una chiavetta USB con i suoi incontri sessuali illegali e con Jules e Rue che apparentemente riaccendono la loro storia d’amore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
