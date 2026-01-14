È stato pubblicato il trailer della terza stagione di

È finalmente arrivato il primo trailer della terza stagione di “ Euphoria “, in vista della sua première ad aprile su HBO Max. La nuova stagione fa un salto in avanti di cinque anni, con Cassie e Nate sposati che vivono in periferia, e Rue che vive in Messico e sta saldando il suo debito con lo spacciatore Laurie. Levinson aveva precedentemente rivelato che Jules frequenta una scuola d’arte e Maddy lavora in un’agenzia di talenti a Hollywood. La seconda stagione si è conclusa con la pièce teatrale di Lexi ispirata alle vite dei suoi amici e compagni di classe, con Nate che fa arrestare suo padre Cal dopo aver trovato una chiavetta USB con i suoi incontri sessuali illegali e con Jules e Rue che apparentemente riaccendono la loro storia d’amore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Euphoria, rilasciato il trailer della terza stagione della serie HBO con Zendaya

Leggi anche: Zendaya torna in euphoria stagione 3: immagine e data di uscita su HBO

Leggi anche: The Drama, rilasciato il trailer della commedia dark con Zendaya e Robert Pattinson

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

The Pitt: traumi e guarigioni impossibili nella seconda stagione, ma c’è già una notizia strepitosa per i fan. L'annuncio.

Euphoria 3, è arrivato il trailer: il ritorno della serie cult HBO dopo quattro anni - È uscito il trailer di Euphoria stagione 3: otto nuovi episodi, un salto visivo radicale e il ritorno della serie HBO dal 13 aprile su Sky e NOW. alfemminile.com