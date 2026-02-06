Quando il film “Cime tempestose” esce nelle sale, si parla di un’uscita attesa. Il nuovo adattamento del classico di Emily Brontë, con Jacob Elordi e Margot Robbie, arriva nelle sale sotto la regia di Emerald Fennell. La curiosità cresce tra gli appassionati di cinema, pronti a vedere come i due attori affrontano i personaggi di questa storia tormentata.

Grande attesa nelle sale dei cinema per Cime tempestose (Wuthering Heights), il nuovo film con Jacob Elordi e Margot Robbie, diretto da Emerald Fennell. La pellicola, adattamento del romanzo del 1800 di Emily Brontë, racconta la storia d’amore tra Heathcliff e Catherine Earnshaw, un rapporto drammatico, intenso e anche tossico. La regista ha già lavorato con Elordi in Saltburn (2023), film audace e di successo che ha lanciato l’attore di Brisbane e anche Barry Keoghan. Nel cast, inoltre, c’è Owen Cooper, giovane attore britannico che ha ottenuto il plauso della critica per la sua interpretazione di Jamie Miller nella serie tv Adolescence. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cime tempestose, quando esce al cinema il film con Jacob Elordi e Margot Robbie

È quasi arrivato il giorno dell'uscita di "Cime Tempestose", il nuovo film con Margot Robbie e Jacob Elordi.

