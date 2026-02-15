Si perdono nei boschi | un uomo e un bambino di 10 anni recuperati dai vigili del fuoco

Un uomo e un bambino di 10 anni si sono persi nei boschi a causa di un’errata valutazione del percorso e sono stati trovati e salvati dai vigili del fuoco poco dopo le 13. La squadra Speleo alpino fluviale, insieme ai volontari di Cannobio, ha raggiunto i due sfortunati escursionisti, che avevano smarrito la strada e si erano persi tra gli alberi.

I due stavano percorrendo il sentiero che collega la frazione di Oggiogno a Trarego quando, disorientati, hanno lanciato l'allarme. Immediatamente sono state attivate due squadre di ricerca: una partita da Trarego e l'altra da Oggiogno. Dopo aver battuto l'area, i soccorritori hanno individuato l'uomo e il minore nei pressi del greto del torrente Cannero. I due, entrambi residenti in Lombardia, sono stati raggiunti e accompagnati in sicurezza fino a una zona accessibile. Le loro condizioni di salute erano buone e non è stato necessario il ricorso a cure mediche.

Un uomo si è ferito nei boschi di Turate, probabilmente scivolando su un terreno scivoloso, e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per portarlo in salvo.

