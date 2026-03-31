Eugenio trovato senza vita in un terreno di famiglia | disposta l' autopsia

Nel pomeriggio di ieri, nel Casertano, un giovane è stato trovato senza vita in un terreno di proprietà familiare. La scomparsa ha portato alla disposizione di un'autopsia per chiarire le cause del decesso. La vittima è un residente di Villaricca, e le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Tragedia nel pomeriggio di ieri nel Casertano dove un giovane di Villaricca, Eugenio Urzo, è stato trovato senza vita in un terreno di famiglia. A scoprire il cadavere è stato il padre che non lo aveva visto rientrare. Il genitore, dopo la tragica scoperta, ha lanciato l'allarme, ma il tempestivo intervento del 118 è stato inutile: Eugenio era già morto. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sulla vicenda. Al momento le cause della morte non sono chiare ed è per questo che il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia. La tragedia ha scosso profondamente il padre di Eugenio, colpito da un malore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Eugenio trovato senza vita in un terreno di famiglia: disposta l'autopsia Articoli correlati Leggi anche: Carla trovata senza vita in casa dal marito: disposta l'autopsia Era scomparso un mese fa: trovato senza vita in un torrente a Domaso il corpo di Eugenio GusmaroliSi chiude nel modo più doloroso la vicenda di Eugenio Gusmeroli, l’uomo residente a Regoledo di Cosio Valtellino di cui si erano perse le tracce a...