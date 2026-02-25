Carla trovata senza vita in casa dal marito | disposta l' autopsia

Una grande tragedia ha colpito la comunità di Pozzuoli. L'intera città piange Carla Ribeiro, 42 anni, trovata senza vita in casa dal marito. Subito dopo l'allarme è intervenuta una squadra del 118 che purtroppo ne ha constatato il decesso per cause naturali. Tuttavia, vista la giovane età di Carla, sono stati disposti ulteriori accertamenti e l'esame autoptico. La salma della giovane mamma, quindi, è stata sequestrata e trasferita al Secondo Policlinico di Napoli. L’ipotesi più accreditata, tuttavia, è quella di un malore che non le ha lasciato scampo. Carla - brasiliana di origine - lascia il marito e un figlio piccolo. In attesa di darle l'ultimo saluto, l'intera cittadinanza si stringe alla famiglia in queste ore di grande dolore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

