estate in diretta 2026 scelti i nuovi padroni di casa

Rai1 ha annunciato i nuovi conduttori di Estate in Diretta 2026, che prenderanno il posto del programma durante i mesi estivi. La trasmissione, già confermata fino a giugno con La Vita in Diretta, subirà un cambiamento significativo in vista della stagione estiva. La rete ha scelto i volti che condurranno la versione estiva del contenitore pomeridiano, in sostituzione dell’attuale conduttore.

Il pomeriggio di Rai1 cambia volto in vista dell’estate. Mentre La Vita in Diretta, guidata da Alberto Matano, continua a registrare ottimi risultati e viene confermata fino a giugno inoltrato, la rete prepara una vera rivoluzione per la versione estiva del contenitore pomeridiano. Rivoluzione alla conduzione di Estate in Diretta. Per la nuova stagione di Estate in Diretta, infatti, cambia completamente la squadra al timone. Non ci saranno più Gianluca Semprini, che ha scelto di prendersi una pausa dopo aver comunicato ai vertici Rai la volontà di fermarsi temporaneamente, né Greta Mauro. Una decisione che segna una svolta importante per il programma che, come ogni anno, accompagna il pubblico nei mesi più caldi tra informazione, attualità e momenti di intrattenimento leggero. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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