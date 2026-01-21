LIVE Juventus-Benfica 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | rischiano i padroni di casa

Segui la diretta della partita tra Juventus e Benfica, valida per la Champions League 2026. Attualmente il punteggio è di 0-0, con entrambe le squadre impegnate in una fase di equilibrio. Aggiorna la pagina per ricevere gli ultimi sviluppi e le decisioni dell’arbitro. La partita si svolge in un contesto di grande attenzione, con i padroni di casa alla ricerca di una vittoria importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? Kalulu per McKennie che trova Trubin in posizione. 52? Rischia la Juventus, squadra sottopressione. 50? Destro di Pavlidis che con il destro trova la gamba di Kelly. 48? Fuori Miretti e dentro Conceicao per la Juventus. 46? Inizia il secondo tempo! 21.46 Juventus che parte bene ma poi soffre il palleggio del Benfica, nel finale occasione per Miretti e David ma con poca cattiveria per arrivare al gol. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Juventus-Benfica 0-0. 43? McKennie per David che tutto solo non trova la porta. 41? Ultimi tentativi delle due squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Juventus-Benfica 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: rischiano i padroni di casa Leggi anche: LIVE Bodø/Glimt-Juventus 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: Blomberg porta in vantaggio i padroni di casa LIVE Juventus-Benfica 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: si parte!Segui la partita tra Juventus e Benfica, valida per la Champions League 2026, in tempo reale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Juve-Benfica, Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming; Juventus-Benfica, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Come vedere in streaming gratis Juventus - Benfica. Juventus-Benfica 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: gol di ThuramLa diretta live di Juventus-Benfica di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Champions League: Juventus-Benfica 1-0 DIRETTA e FOTOJuventus-Benfica 1-0 per la fase a girone di Champions League La Juventus è inciampata a Cagliari nella corsa al quarto posto, adesso però deve cercare di stare dentro alla Champions di oggi. ansa.it Champions League, dopo i primi 45' Atalanta-Athletic Bilbao 1-0 e Juventus -Benfica 0-0: sfide casalinghe sulla carta facili per le italiane Ieri Inter sconfitta in casa e Napoli pareggio in Danimarca. Segui la diretta testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/m - facebook.com facebook "Grande Spallettone" #Spalletti e #Mourinho si ritrovano in Juventus-Benfica #DAZN x.com

