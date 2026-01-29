LIVE Trento-Tours 1-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | respirano i padroni di casa!

Il match tra Trento e Tours si accende nel finale del primo set, con i padroni di casa che tentano di recuperare. La partita resta intensa, con scambi veloci e punti decisivi. Dopo un muro di Voss su Faure, Trento conquista il set point, ma Tours risponde con una doppia. Alla fine, un errore alla battuta di Leandro Santos permette a Trento di riaprire la partita, che resta aperta e combattuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parziali fin qui tutti ai vantaggi. 25-23 Trento c'è! Trento riapre la partita! 24-23 Va Ramon su una parallela stupenda! Primo set point per Trento! 23-23 Che muro di Voss su Faure!!!! 23-22 Doppia di Trento e Tours che si riporta sotto! 23-21 Errore alla battuta per Leandro Santos. Altro time out! 22-21 Attacca a tutto braccio Kavogo!!! 22-20 Fulmina tutti con la parallela Kavogo. 22-19 Errore di Suihkonen in battuta. 21-19 Coric accelera per Leandro Santos. Il Tours non conosce momenti di "pausa". 21-18 Thorwie che converte il primo tempo in maniera eccezionale.

