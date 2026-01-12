Soccorre un uomo caduto in acqua ma si infortuna Il video fa il giro del web
Un uomo ha tentato di soccorrere una persona caduta in acqua sul lungolago di Como, ma durante l’intervento è caduto a sua volta. L’incidente ha causato fratture multiple alle costole e una perforazione del polmone. Il video dell’evento ha rapidamente fatto il giro del web, evidenziando i rischi e la drammaticità di situazioni di emergenza in contesti naturali.
Nel tentativo di salvare un uomo finito nelle acque gelide del lago, è caduto rovinosamente sul lungolago di Como finendo a sua volta in acqua e riportando la frattura di sette costole e la perforazione di un polmone. Così il 63enne Salvatore Samale, originario di Torremaggiore (Foggia) è rimasto ferito in acqua fino a che un gruppo di militari è riuscito a tirare fuori lui e l’altro uomo. Ora è ricoverato nell’ospedale di Como dove è stato operato, ma il suo gesto coraggioso è finito in un video (nella foto un frame) facendo il giro del web e oggi anche il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, lo ha voluto ringraziare pubblicamente "per il suo gesto di eccezionale coraggio e straordinaria umanità compiuto in una situazione di grave e imminente pericolo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
