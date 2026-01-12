Un uomo ha tentato di soccorrere una persona caduta in acqua sul lungolago di Como, ma durante l’intervento è caduto a sua volta. L’incidente ha causato fratture multiple alle costole e una perforazione del polmone. Il video dell’evento ha rapidamente fatto il giro del web, evidenziando i rischi e la drammaticità di situazioni di emergenza in contesti naturali.

Nel tentativo di salvare un uomo finito nelle acque gelide del lago, è caduto rovinosamente sul lungolago di Como finendo a sua volta in acqua e riportando la frattura di sette costole e la perforazione di un polmone. Così il 63enne Salvatore Samale, originario di Torremaggiore (Foggia) è rimasto ferito in acqua fino a che un gruppo di militari è riuscito a tirare fuori lui e l’altro uomo. Ora è ricoverato nell’ospedale di Como dove è stato operato, ma il suo gesto coraggioso è finito in un video (nella foto un frame) facendo il giro del web e oggi anche il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, lo ha voluto ringraziare pubblicamente "per il suo gesto di eccezionale coraggio e straordinaria umanità compiuto in una situazione di grave e imminente pericolo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Soccorre un uomo caduto in acqua ma si infortuna. Il video fa il giro del web

