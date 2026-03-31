Esperimusme | Questione di pelle! Alla scoperta del tatto
Un laboratorio dedicato alla pelle invita a esplorare le sensazioni tattili, analizzando come le diverse caratteristiche della superficie corporea, come morbidezza, liscezza, ruvidità e peli, trasmettano segnali al cervello. L'iniziativa si focalizza sull'osservazione e sulla comprensione delle sensazioni tattili, offrendo un’esperienza pratica per comprendere meglio il ruolo della pelle nel percepire il mondo esterno.
Morbido, liscio, ruvido, peloso! Un laboratorio per scoprire insieme le informazioni che la nostra pelle trasmette al cervello. Insieme costruiremo un piccolo lavoretto tattile per esplorare le principali sensazioni che il tatto ci regala.Gli EsperiMUSME sono i laboratori didattici del MUSME. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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