Esperimusme | Mister neurone! Alla scoperta del tessuto nervoso

Esperimusme ha deciso di approfondire come i neuroni trasmettono segnali al cervello, a causa della loro capacità di comunicare rapidamente. Durante l’esperimento, i partecipanti hanno toccato oggetti caldi e hanno osservato le risposte del sistema nervoso. I ricercatori spiegano che i neuroni sono fondamentali per percepire il caldo e coordinare i movimenti. La scoperta aiuta a capire meglio come funziona il nostro corpo in situazioni di stimoli improvvisi.

Come fa il cervello a sapere che hai toccato qualcosa di caldo, o che è il momento di muovere un piede? Tutto merito dei neuroni! In questo laboratorio esploreremo il tessuto nervoso e le sue straordinarie caratteristiche: scopriremo come i neuroni trasmettono i segnali attraverso il corpo e come.