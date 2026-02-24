Esperimusme | A fior di pelle! Alla scoperta del tessuto epiteliale

Esperimusme ha deciso di approfondire il tessuto epiteliale, perché è fondamentale per la protezione del nostro organismo. Durante l’esplorazione, si analizzano le caratteristiche della pelle e il suo ruolo nel difendere dai batteri e dalle sostanze nocive. Un focus particolare viene dedicato alle cellule che compongono questo tessuto e alle funzioni sensoriali che svolge. Sono stati raccolti esempi concreti per capire meglio come funziona. La scoperta continua con nuovi dettagli da scoprire.

Preparati a un'avventura unica alla scoperta della pelle, il nostro super scudo naturale! Esploreremo insieme come la pelle protegge il corpo e ci permette di sentire tutto ciò che ci circonda. Il laboratorio include un lavoretto creativo: i bambini realizzeranno un modello colorato dei diversi.