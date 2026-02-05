Cosa fare a Catania nel weekend | Carnevale di Misterbianco ' Lo scambio' a teatro mostre ed escursioni

Il fine settimana a Catania si presenta ricco di eventi. Tra il Carnevale di Misterbianco, lo spettacolo teatrale ‘Lo scambio’ e varie mostre ed escursioni, c’è solo l’imbarazzo della scelta. La città si anima subito dopo la festa di Sant’Agata, offrendo occasioni di svago per tutti.

Tutti gli appuntamenti di questo fine settimana a Catania e provincia, a poche ore dalla fine dei festeggiamenti per la santa patrona della città Nemmeno il tempo di mettere in archivio l'edizione 2026 della festa di Sant'Agata che è già tempo di weekend a Catania e provincia. Musica protagonista con il teatro musicale di Mario Incudine al Teatro Bellini di Adrano, divertimento giocoso al via a Misterbianco con l'immancabile Carnevale. Non mancano gli spettacoli teatrali: ‘La rigenerazione’, ‘Lo scambio’, ‘Una compagnia di pazzi’. Da non perdere anche la mostra ‘New York anni ’80', l'apertura straordinaria di Palazzo Zappalà Gemelli e l'escursione ai pinnacoli del Vallone di Santa Venera.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il weekend si avvicina e Catania si prepara a vivere momenti intensi.

Scopri le proposte di eventi a Padova e provincia per il fine settimana, tra concerti, spettacoli teatrali, mostre e feste.

